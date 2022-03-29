Сборные Польши и Швеции играют в финале квалификации чемпионата мира-2022. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Польша – Швеция стартовал в 21.45 по Киеву. В полуфинале отбора скандинавы обыграли Чехию (1:0) благодаря единственному голу на 110-й минуте. Поляки вышли в финал автоматически, одержав техническую победу после дисквалификации россиян.

Польша – Швеция: анонс матча за выход на ЧМ-2022

Победитель этого матча выйдет на чемпионат мира в Катаре, финальная стадия жеребьевки которого пройдет 1 апреля в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция игры – на Oll.tv, а за основными событиями поединка можно следить в онлайне "Футбол 24".

Динамовец Томаш Кендзёра прогнозированно не попал в стартовый состав. Златан Ибрагимович, для которого возможность сыграть на Мундиале была последней в карьере, тоже оказался в резерве

Стартовые составы

Польша: Щенсны – Белик, Глик, Беднарек – Кеш, Гуральски, Модер, Берешински – Зелински, Шимански – Левандовски.

W TAKIM SKŁADZIE ZAGRAMY ZE SZWECJĄ!

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85 minut do #POLSWE #KierunekKatar pic.twitter.com/gzuoLx9or9 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 29, 2022

Швеция: Ольсен – Крафт, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинсон – Кулусевски, Ольссон, Кольстрём, Форсберг – Исак, Квайсон.