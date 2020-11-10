Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о подготовке к заключительным матчам "сине-желтых" в этом году.

"Прекрасно себя чувствую. В прошлый раз тест оказался фальшивым, ведь симптомов никаких не было. Это последний сбор, поэтому его хочется отработать максимально хорошо.

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Хорошо, что у нас есть возможность играть с топовыми сборными – это возможность расти.

Буду ли я играть в матче против Польши? Все зависит от Андрея Николаевича, я готов. У нас всегда была высокая конкуренция, особенно на вратарской позиции", – сказал Лунин в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, сборная Украины завтра, 11 ноября, проведет контрольную встречу с Польшей перед заключительными поединками Лиги наций против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

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