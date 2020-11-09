Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек не рассчитывает на Роберта Левандовски в спарринге с подопечными Андрея Шевченко.

Наставник поляков решил прибегнуть к практике, предпринятой во время октябрьских матчей. Тогда в товарищеских поединках Бженчек дал возможность сыграть игрокам, которые получают значительно меньше игровой практики в своих клубах.

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Против Украины не сыграют футболисты, которые регулярно, кроме национальных чемпионатов, выступают еще и в еврокубках. По словам главного тренера поляков, Левандовски станет не единственным, кто пропустит матч с Украиной, сообщает Sport.pl.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45. Также позже "кадра" сыграет против Италии и Нидерландов в рамках Лиги наций.

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