Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін розповів про підготовку до заключних матчів "синьо-жовтих" у цьому році.

"Прекрасно себе почуваю. Минулого разу тест виявився фальшивим, адже симптомів ніяких не було. Це останній збір, тому його хочеться відпрацювати максимально добре.

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Добре, що у нас є можливість грати з топовими збірними – це можливість рости.

Чи буду я грати в матчі з Польщі? Все залежить від Андрія Миколайовича, я готовий. У нас завжди була висока конкуренція, особливо на воротарській позиції", – сказав Лунін у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, збірна України завтра, 11 листопада, проведе контрольну зустріч з Польщею перед заключними поєдинками Ліги націй проти Німеччини (14 листопада) та Швейцарії (17 листопада).

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