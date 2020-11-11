Очередной товарняк перед важными матчами в Лиге наций нужен Украине, как пятое колесо, но ничего не поделаешь – весенние контракты должны выполняться. Встречу планировали на 31 марта в рамках подготовки к Евро-2020, однако тогда пандемия остановила весь европейский футбол. УАФ в тот день транслировала поединок 2013 года, когда наши в Варшаве вынесли "Кадру" со счётом 3:1, а новый слот удачно выпал на польский День Независимости. Очень не хотелось бы устроить нашим западным партнёрам двойной праздник.

"Бяло-червоные" при Ежи Бженчеке не демонстрируют невероятного футболу с узнаваемым стилем. Как всегда, Польша – это трудовая сборная, которая берёт результат потом, кровью и дисциплиной, а прорывная роль в команде принадлежит представителям топ-чемпионатов. В частности, сейчас на ходу Клих из Лидса. Впрочем, у "Кадры" ещё и шикарное молодое поколение подрастает – так, Брайтон за € 17 млн ​​подписал Модера (21 год) и Карбовника (19), а Дерби Каунти взял Юзвяка (21) за € 4 млн. Все они уже дебютировали за сборную.

Последние матчи в Лиге наций поляки использовали примерно так же, как и мы. Ежи Бженчек просматривал молодых исполнителей и прагматично закрывался против лидеров – в принципе, это дало результат. Нидерландам на выезде "Кадра" уступила минимально, а с Италией дома она удержала ничью. С командами классом пониже поляки выглядели агрессивнее, дважды прибив Боснию (2:1 и 3:0) и переехав Финляндию в товарняке (5:1). На Евро команда отобралась, потерпев лишь одно поражение, однако в своей группе "бяло-червоные" были единственной топ-сборной.

Сегодняшняя товарищеская встреча "Кадре" не нужна. Ежи Бженчек заявил, что Левандовски не сыграет, да и вообще отдых получат футболисты, которые регулярно, кроме чемпионатов, выступают ещё и в еврокубках. Впереди у поляков поединки Лиги наций против Нидерландов и Италии, поэтому с Украиной убиваться за результат они не будут.

Сборная Украины, в свою очередь, выглядит загадкой. Андрей Шевченко в предыдущих игровых циклах приучил нас к игре через короткий пас и владение, однако с переходом на новый качественный уровень соперников стало очевидно – в топ-матчах наша тактика превращается в самоубийство. В октябре основу команды ещё и выкосил коронавирус, поэтому после разгрома резервистов в Париже тренерский штаб окончательно перешел на игру от обороны и контратак – и это принесло успех!

С Германией был хороший матч, в котором украинцы имели шанс зацепиться за ничью, а Испанию "желто-синие" вообще победили. Полурезервом! Конечно, за это нужно благодарить еще и Георгия Бущана, но в целом новый подход доказал работоспособность.

Правда, Швейцарию мы побеждали по старой модели. Польша является командой того же класса, а в сегодняшнем составе она вообще должна быть сырая, несыгранна и невнятная. Не пожелает ли Андрей Шевченко в таких условиях вернуться к тактике контроля и короткого паса? За это решение говорит возвращение Зинченко, выздоровление "горняков" и уровень соперника, против – коронавирус в Динамо и травмы, выкосившие половину сборной.

В рамках товарищеской встречи тренерский штаб имеет право на любые эксперименты. В принципе, "автобус" мы отработаем и с немцами, а вот позиционные атаки неплохо было бы вспомнить для гибкости.

Исторически мы с поляками играем на равных. В активе обеих сборных по три победы, две ничьих и три поражения – причем в товарищеских встречах тоже никто не имеет преимущества. Болевыми точками в истории противостояния можно назвать варшавское избиение "Кадры" в 2013 году и нашу бесславную неудачу на Евро-2016. Словом, недооценки быть не может ни с одной, ни с другой стороны.

Кадровая ситуация

У поляков точно не сыграет Левандовски, которому дали отдых. Коронавирус подхватили Дронговски и Карбовник, а Гросицки недавно получил небольшое повреждение – его участие во встрече находится под вопросом. Кандзёр даже не прибыл в сборную из-за договоренности с Ежи Бженчеком – вместо него главный тренер вызвал игрока Норвича Пшемислава Плахету.

Список потерь сборной Украины очень широк. Из-за коронавируса не помогут Попов, Миколенко, Караваев, Шапаренко, Супряга, Бущан и Шахов, а Тымчик, Кравец и Корниенко не смогут сыграть из-за травмы. Коронавирусом также болел Михайличенко, но он успел вылечиться и вернуться в заявку. Словом, проблемы некритичны, но и приятного мало.

Ориентировочные составы на матч Польша – Украина

Польша: Фабиански – Берешински, Валюкевич, Беднарек, Река – Модер, Линетти – Юзвяк, Шимански, Плахета – Милик

Украина: Лунин – Конопля, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Харатин – Ярмоленко, Коваленко, Зинченко, Зубков – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе сборные регулярно забивают и пропускают, поэтому голы в этой встрече ожидать можно. Впрочем, вряд ли их будет много, ведь команды будут выступать в экспериментальных составах. Конечно, "бяло-червоные" играют в родных стенах, да ещё и в День Независимости, однако матч пройдет без зрителей в провинциальном Хожуве – это не Варшава.

В целом, Польше и Украине от этого матча ничего не нужно. Это обычная контрольная встреча, в которой пересмотрят резервистов и отработают определённые схемы. Результат в таких поединках не стоит на первом месте, но если делать какой-то прогноз, то наиболее вероятной кажется малорезультативная ничья.