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Польша – Украина: билеты на матч не будут продаваться в кассах – есть только один способ получить пропуск

12:59 35 Читати українською
Польша – Украина: билеты на матч не будут продаваться в кассах – есть только один способ получить пропуск
Сборная Украины / фото из открытых источников

Стали известны детали продажи билетов на товарищеский матч между сборными Польши и Украины, который состоится 31 марта в Хожуве.

Продажа билетов на поединок сборных Польши и Украины продлится до 3 марта, информирует официальный сайт УАФ. Купить пропуск на игру можно только онлайн на сайте TicketsBox.

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Напомним, до старта Евро-2020 сборная Украины проведет спарринги с Францией (27 марта), Польшей (31 марта), Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

К слову, свой первый матч на предстоящем чемпионате Европы команда Андрея Шевченко проведет 14 июня. Соперником "сине-желтых" станет сборная Нидерландов.

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