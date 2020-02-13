toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ДИНАМО - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Польща – Україна: квитки на матч не продаватимуться в касах – є лише один спосіб отримати перепустку

12:56 189 Читать на русском
Польща – Україна: квитки на матч не продаватимуться в касах – є лише один спосіб отримати перепустку
Збірна України / фото з відкритих джерел

Стали відомі деталі продажу квитків на товариський матч між збірними Польщі та України, який відбудеться 31 березня в Хожуві.

Продаж квитків на поєдинок збірних Польщі та України триватиме до 3 березня, інформує офіційний сайт УАФ. Придбати перепустку на гру можна виключно онлайн на сайті TicketsBox.

Не тільки Мілан розглядає Шевченка як потенційного тренера, – Циганик

Нагадаємо, до старту Євро-2020 збірна України проведе спаринги з Францією (27 березня), Польщею (31 березня), Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

До слова, свій перший матч на майбутньому чемпіонаті Європи команда Андрія Шевченка проведе 14 червня. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Нідерландів.

"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії

blog_ava
"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії
12:00
3409
Теги
Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
10
хв
Мілан
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук