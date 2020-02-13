Польща – Україна: квитки на матч не продаватимуться в касах – є лише один спосіб отримати перепустку

Стали відомі деталі продажу квитків на товариський матч між збірними Польщі та України, який відбудеться 31 березня в Хожуві.

Продаж квитків на поєдинок збірних Польщі та України триватиме до 3 березня, інформує офіційний сайт УАФ. Придбати перепустку на гру можна виключно онлайн на сайті TicketsBox.

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Нагадаємо, до старту Євро-2020 збірна України проведе спаринги з Францією (27 березня), Польщею (31 березня), Кіпром (26 травня), Північною Ірландією (2 червня) та Ізраїлем (7 червня).

До слова, свій перший матч на майбутньому чемпіонаті Європи команда Андрія Шевченка проведе 14 червня. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Нідерландів.

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