Не только Милан рассматривает Шевченко как потенциального тренера, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык отметил, что Милан – не единственный клуб, который хочет видеть Андрея Шевченко главным тренером своей команды.

"Появилась информация, что Андрей Шевченко может возглавить Милан. Она имеет место быть. Дело в том, что Шевченко очень хорошо зарекомендовал себя в работе со сборной. На него сейчас есть достаточный спрос.

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Точно могу сказать, что не только Милан рассматривает Андрея Николаевича как потенциального главного тренера сразу после окончания Евро-2020. В нескольких клубах тренер нашей сборной в списке возможных коучей. Милан – среди них.

Итальянцы решили, что с Пиоли работать не будут. То есть что-то невероятное должно произойти, чтобы он остался после окончания сезона на посту главного тренера Милана. Поэтому рассматривается также и кандидатура Шевченко. Тем более, мы знаем о его близких отношениях с Паоло Мальдини. Но сам Шевченко сейчас сосредоточен на том, чтобы удачно подготовить сборную Украины к чемпионату Европы", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Шевченко стал фаворитом на должность наставника Милана после поражения "россонери" в миланском дерби от Интера (2:4).

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