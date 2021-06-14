Польша – Словакия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
В матче группы E встречаются сборные Польши и Словакии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Польша – Словакия начался в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1", в свою очередь "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Европы.
Польша – Словакия: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы команд:
Польша: Щенсны – Берешиньски, Глик, Беднарек, Рыбус – Линетти, Крыховяк, Клих – Юзвяк, Левандовски, Зелински
Словакия: Дубравка – Пекарик, Шатка, Шкриняр, Губочан – Гараслин, Куцка, Громада, Мак – Гамшик – Дуда
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