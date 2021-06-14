Национальные команды Польши и Словакии сыграют в первом туре группы E на чемпионате Европы-2020. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Польша – Словакия

14 июня, 19:00. Россия, Санкт-Петербург. Стадион Крестовский.

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния).

Прямая трансляция на "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Сборная Испании считается фаворитом квартета E, а вот за второе место группы развернется настоящая борьба между Швецией, Польшей и Словакией. Именно две последние сборные выяснят сильнейшего в Санкт-Петербурге. Для "Кадры" чемпионат Европы-2020 станет уже четвертым подряд, тогда как словаки второй раз подряд квалифицировались на континентальный форум. На Евро-2016 Словакия вылетела в 1/8 финала (0:3 от Германии), а поляки прекратили борьбу за трофей на стадию позже, вылетев от Португалии в серии пенальти.

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"Красно-белые" под руководством Ежи Бженчека уверенно прошли квалификацию на чемпионат, уверенно заняв первое место в своей группе. Но на турнир команду повезет португалец Паулу Соуза. Словаки вынуждены были пробиваться на Евро через плей-офф Лиги наций. "Соколы" в полуфинале одолели Ирландию (1:0), а в финале плей-офф оказались сильнее Северной Ирландии (2:1).

Этот матч станет 9-м в истории противостояний Польши и Словакии. Сейчас преимущество на стороне последних – 4 победы против 3-х, а еще один поединок завершился миром. Обе сборные не слишком удачно выступают на чемпионатах Европы. Словаки после распада Чехословакии одержали лишь одну победу (над Россией), а Польша впервые выиграла на Евро в 2016-м.

"Кадра" после назначения Паулу Соузы выиграла только один поединок – и тот у скромной Андорры. В двух товарищеских матчах перед Евро поляки на домашних аренах разошлись миром с Россией и Исландией.

Интересно, что команда Паулу Соузы отказалась проводить предматчевую тренировку в России. УЕФА предложил Польше резервную арену в Санкт-Петербурге, чтобы поберечь газон Крестовского, но "Кадра" категорически не приняла такой вариант и решила готовиться к старту Евро на своей базе в Сопоте.

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Что касается Словакии, то подопечные Штефана Тарковича в текущем году еще не проигрывали. Но и выиграли лишь один из последних 5-ти поединков, обыграв Россию в квалификации на ЧМ-2022. Главная надежда словаков – конечно же, Марек Гамшик, который недавно после непродолжительного периода в Гетеборге перебрался в турецкий Трабзонспор. Но не "ирокезом" единым – выделяются, в частности, Милан Шкриняр, Станислав Лоботка, Юрай Куцка, Роберт Мак и Ондрей Дуда.

Кадровая ситуация

У Паулу Соузы есть проблемы в атаке, ведь "Кадра" из-за травм потеряла сначала Кшиштофа Пйонтека, а впоследствии к своему коллеге в лазарете присоединился и Аркадиуш Милик. Соответственно, главные надежды поляков в атаке возлагаются на Роберта Левандовски, которому активно будет помогать Петр Зелински из Наполи. Не смогут сыграть на Евро Кристиан Белик, Яцек Гуральски и Аркадиуш Реца. Проблемы со здоровьем и у Яна Беднарека, но тренерский штаб надеется на его участие в матче первого тура.

Все внимание Словакии приковано к Мареку Гамшику, который никак не залечит травму. Ветеран не сыграл ни в одном товарищеском матче перед Евро, но на турнире должен помочь своей команде. Не исключено, что для 33-летнего экс-бомбардира Наполи этот турнир станет последним в сборной, поэтому Гамшик приложит все усилия, чтобы все же выйти на поле.

Ориентировочные составы на матч Польша – Словакия

Польша: Щенсны – Кендзёра, Беднарек, Давидович, Пухач – Юзвяк, Модер, Крыховяк, Клих – Левандовски, Зелински.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шатка, Шкриняр, Губочан – Громада, Куцка – Мак, Гамшик, Гараслин – Дуда.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Команды примерно одинаковые по уровню, но индивидуальный класс польских футболистов все же выше их словацких оппонентов. Во втором туре "Кадру" ждет дуэль с Испанией, поэтому команда Паулу Соузы не имеет права терять очки. Словаки на бумаге являются самым слабым командой квартета, но коллектив во главе со Штефаном Таркович может дать бой полякам, которые не демонстрируют яркой игры с новым тренером.

Но класс поляков должен решить ситуацию в пользу "красно-белых". Рискнем поставить на минимальную победу Польши в не слишком результативном поединке.

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