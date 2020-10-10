"Я надеялся, что команда будет совершенствовать от матча к матчу, и вот что случилось. Ребята заслуживают карт-бланш, поскольку они очень быстро поняли, что им нужно делать.

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Левандовски – один из лучших центральных нападающих в мире в течение нескольких лет. Жаль, что мы так и не увидели его в Серии А. Он важен для Польши, хотя у них есть и другие ключевые игроки.

Любая команда будет пытаться противодействовать таким игрокам, как Левандовски или, например, Эдин Джеко. Но в Италии всегда были одни из лучших защитников в мире. И сегодня это не изменилось. Хотя мы тоже еще много должны улучшить в своей игре", – цитирует Манчини Football Italia.

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