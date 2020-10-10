Польша – Италия: Манчини нашел план, как остановить Левандовски
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини накануне матча Лиги наций против Польши оценил нападающего Баварии Роберта Левандовски.
"Я надеялся, что команда будет совершенствовать от матча к матчу, и вот что случилось. Ребята заслуживают карт-бланш, поскольку они очень быстро поняли, что им нужно делать.
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Левандовски – один из лучших центральных нападающих в мире в течение нескольких лет. Жаль, что мы так и не увидели его в Серии А. Он важен для Польши, хотя у них есть и другие ключевые игроки.
Любая команда будет пытаться противодействовать таким игрокам, как Левандовски или, например, Эдин Джеко. Но в Италии всегда были одни из лучших защитников в мире. И сегодня это не изменилось. Хотя мы тоже еще много должны улучшить в своей игре", – цитирует Манчини Football Italia.
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