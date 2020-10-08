Форвард Сассуоло Франческо Капуто оригинально прокомментировал свой дебютный мяч за Италию в спарринге против Молдовы (6:0).

"Я буду рад заплатить за пиво для всех (Капуто намекнул на свое фирменное празднование голов – прим. Футбол 24).

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Могу сказать, что дебют и сразу гол в сборной Италии после столь долгого путешествия – это максимум, о чем я мог попросить. Теперь я просто хочу продолжать", – приводит слова Капуто Football Italia.

Добавим, что форвард Сассуоло вошел в историю как самый старший автор дебютного гола за сборную Италии. Франческо поразил ворота Молдовы в возрасте 33 лет и 160 дней.

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