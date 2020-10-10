Польща – Італія: Манчіні знайшов план, як зупинити Лєвандовскі
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні напередодні матчу Ліги націй проти Польщі оцінив нападника Баварії Роберта Лєвандовскі.
"Я сподівався, що команда буде вдосконалювати від матчу до матчу, і ось що сталося. Хлопці заслуговують на карт-бланш, оскільки вони дуже швидко зрозуміли, що їм потрібно робити.
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Лєвандовскі – один з найкращих центральних нападників у світі протягом кількох років. Шкода, що ми так і не побачили його в Серії А. Він важливий для Польщі, хоча у них є й інші ключові гравці.
Будь-яка команда буде намагатися протидіяти таким гравцям, як Лєвандовскі або, наприклад, Едін Джеко. Але у Італії завжди були одні з найкращих захисників у світі. І сьогодні це не змінилося. Хоча ми теж ще багато повинні поліпшити у своїй грі", – цитує Манчіні Football Italia.
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