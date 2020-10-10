"Я сподівався, що команда буде вдосконалювати від матчу до матчу, і ось що сталося. Хлопці заслуговують на карт-бланш, оскільки вони дуже швидко зрозуміли, що їм потрібно робити.

Дебютант-"пенсіонер" збірної Італії пообіцяв всім пиво після свого рекордного гола

Лєвандовскі – один з найкращих центральних нападників у світі протягом кількох років. Шкода, що ми так і не побачили його в Серії А. Він важливий для Польщі, хоча у них є й інші ключові гравці.

Будь-яка команда буде намагатися протидіяти таким гравцям, як Лєвандовскі або, наприклад, Едін Джеко. Але у Італії завжди були одні з найкращих захисників у світі. І сьогодні це не змінилося. Хоча ми теж ще багато повинні поліпшити у своїй грі", – цитує Манчіні Football Italia.

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