"Наша сборная по нисходящей сыграла три ничьи 1:1. Если после Франции была эйфория, после Финляндии – разочарование, то после Казахстана – полное опустошение.

Федецкий сравнил поединок с Казахстаном с матчем против Франции, вспомнив о футбольном бумеранге

Важно вернуться к основе, к организации игры. Всем сделать выводы и двигаться дальше", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, сборная Украины не удержала победу над казахами и расписала уже третью подряд минимальную ничью. Как следствие, в группе D подопечные Шевченко занимают второе место и отстают от Франции уже на 4 пункта.

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