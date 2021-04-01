"Повне спустошення": Левченко підсумував березневі виступи збірної України у відборі на ЧС-2022
Екс-півзахисник збірної України Євген Левченко розчарований останніми результатами "синьо-жовтих", однак закликає не посипати голову попелом.
"Наша збірна по низхідній зіграла три нічиї 1:1. Якщо після Франції була ейфорія, після Фінляндії – розчарування, то після Казахстану – повне спустошення.
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Важливо повернутися до основи, до організації гри. Всім зробити висновки і рухатися далі", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, збірна України не втримала перемогу над казахами і розписала вже третю поспіль нічию. Як наслідок, у групі D підопічні Шевченка посідають другу сходинку і відстають від Франції вже на 4 пункти.
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