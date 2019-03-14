Политыло: Динамо стало более сыгранным

Полузащитник Олимпика Сергей Политыло поделился ожиданиями от матча 22 тура УПЛ против Динамо.

"Думаю, что Динамо стало сильнее по сравнению с осенью. Они стали более сыгранными, молодежь прибавляет в каждом матче, ребята ловят уверенность. Явно они сейчас сильнее.

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Конечно, эмоционально у них будет не тот настрой. Такие матчи, как с «Челси», играешь не каждый день, много эмоций тратишь. Для них это хорошее испытание, они сами это понимают. Но если посмотрим назад, то Динамо после выездного матча в Лондоне разгромило Арсенал – 4:0. Думаю, все у них будет в порядке, нам не стоит рассчитывать на этот фактор.

Как и Шахтер, Динамо – это гранд украинского футбола. Там собраны индивидуально сильные игроки. К тому же, зимой они значительно прибавили в сыгранности", – цитирует Политыло официальный сайт Олимпика.

Матч Олимпик – Динамо состоится 17 марта в 19:30.

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