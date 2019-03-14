Політило: Динамо стало більш зіграним

Півзахисник Олімпіка Сергій Політило поділився очікуваннями від матчу 22 туру УПЛ проти Динамо.

"Думаю, що Динамо стало сильнішим у порівнянні з осінню. Вони стали більш зіграними, молодь додає в кожному матчі, хлопці ловлять впевненість. Явно вони зараз сильніше.

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Звичайно, емоційно у них буде не той настрій. Такі матчі, як з Челсі, граєш не кожного дня, багато емоцій витрачаєш. Для них це хороше випробування, вони самі це розуміють. Але якщо подивимося назад, то Динамо після виїзного матчу в Лондоні розгромило Арсенал – 4:0. Думаю, все у них буде в порядку, нам не варто розраховувати на цей фактор.

Як і Шахтар, Динамо – це гранд українського футболу. Там зібрані індивідуально сильні гравці. До того ж, взимку вони значно додали в зіграності", – цитує Політила офіційний сайт Олімпіка.

Матч Олімпік – Динамо відбудеться 17 березня о 19:30.

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