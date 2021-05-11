Арбитриня длительное время работала в бригаде Екатерины Монзуль, но последние матчи пропустила. ПРОФУТБОЛ Digital нашел причины такой ситуации.

УАФ подозревает Минай в проведении еще одного договорного матча против Шахтера

Оказывается, Ардашева вынуждена давать показания в полиции из-за работы с бывшим арбитром Владиславом Дорошем. Его подозревают в сознательном участии в матчах с фиксированным результатом. Речь идет о поединках сезона 2017/2018 Волынь – Николаев, Николаев – Горняк-Спорт и Волынь – Полтава. Помощницей Дороша на одном из матчей работала именно Ардашева.

Отмечается, что всего в деле фигурирует 12 человек. По Ардашевой есть показания одного из них. Дорош подозревается в получении взяток и перераспределении средств между всеми участниками коррупционных схем. Есть информация, что Александра получила 8 тысяч гривен после игры Волынь – Полтава.

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