Команда Юрия Калитвинцева уехала из Украины и будет готовиться к сезону 2022/23 в соседней Польше.

Житомиряне избрали местом дислокации городок Мронгово на северо-востоке страны. Тренировки команда Юрия Калитвинцева будет проводить на полях гостиницы, в которой проживает. У Полесье запланировано несколько спаррингов, официально о которых будет сообщено позже, говорится на Facebook-странице клуба.

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Также к тренировкам команды присоединился потенциальный новичок. Это 17-летний полузащитник Евгений Микитюк, являющийся воспитанником киевского Динамо. Информации о подписании с ним контракта пока нет.

Напомним, в досрочно завершенном сезоне Первой лиги 2021/22 команда из Житомира заняла 9 место Первой лиги. В новом сезоне подопечные Юрия Калитвинцева попытаются выйти в УПЛ.

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