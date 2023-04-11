"Конечно, Полесье – главный фаворит Первой лиги. Это ПСЖ нашей Первой лиги. Больше скажу, даже после выхода в УПЛ этот клуб сразу будет претендовать на еврокубки.

Как ни крути, экономика очень мощная. Я не припомню, когда клуб Первой лиги покупал футболиста УПЛ за 300 тысяч долларов. Имею в виду Крушинского из Львова. Зимой Полесье уже имело предложение по нему из Португалии. Кто-то из середняков, не Порту, Бенфика, Спортинг или Брага. Но давали полтора миллиона евро. Владелец Полесья Геннадий Буткевич не продал.

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Уже сейчас работают на перспективу под УПЛ. Приобрели Моузеса Джарджу из юниорской сборной Гамбии. Она недавно стала вице-чемпионом Африки. В финале проиграли Сенегалу Самбы Диалло и только там пропустили свой первый гол за турнир. До этого 5 матчей на ноль. Летом Джарджу присоединится к Полесью.

В Житомире набирает обороты очень интересный проект, если смотреть глобально. Это касается не только первой команды. Буткевич работает на развитие инфраструктуры, детско-юношеского направления. Все выглядит, что в Житомире настроены очень амбициозно даже для уровня УПЛ", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

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