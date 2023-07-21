Защитник Ингульца Артем Смоляков продолжит карьеру в Полесье, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

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20-летний игрок подписал с командой Юрия Калитвинцева контракт сроком на 5 лет. Условия сделки не сообщаются, однако ранее СМИ писали, что президент Ингульца Александр Поворознюк хотел за своего футболиста полмиллиона долларов.

Напомним, Смоляков – воспитанник Академии Днепра. На профессиональном уровне дебютировал в Ингульце, за который в прошлом сезоне провел 29 матчей (2 гола и 2 ассиста). Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

К слову, Ингулец по итогам прошлого сезона опустился в Первую лигу, в то время как Полесье завоевало право дебютировать в элите.

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