Захисник Інгульця Артем Смоляков продовжить кар'єру у Поліссі, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

Буткевич пояснив, навіщо Полісся підписало Усика

20-річний оборонець підписав з командою Юрія Калітвінцева контракт терміном на 5 років. Умови угоди не повідомляються, однак раніше ЗМІ писали, що президент Інгульця Олександр Поворознюк хотів за свого футболіста півмільйона доларів.

Нагадаємо, Смоляков – вихованець Академії Дніпра. На професіональному рівні дебютував в Інгульці, за який минулого сезону провів 29 матчів (2 голи і 2 асисти). Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, Інгулець за підсумками минулого сезону опустився у Першу лігу, в той час як Полісся завоювало право дебютувати в еліті.

Як відмовитися від України та Шахтаря заради довгого рубля і опинитися в повній дупі – повчальна історія Марка Мампассі