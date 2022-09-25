В воскресенье 5-й тур второго по силе дивизиона завершало два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 5-й тур

Группа А

Полесье – Буковина – 2:0

Голы: Кушниренко, 29 (п.), Янаков, 66 (п.)

Группа Б

Чернигов – ЛНЗ – 0:2

Голы: Савин, 31, Замуренко, 87

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В группе А Полесье принимало Буковину. Подопечные Юрия Калитвинцева в случае успеха могли возглавить турнирную таблицу, воспользовавшись вчерашним неожиданным поражением львовских Карпат. Судьбу матча решили два одиннадцатиметровых, назначенных в ворота Буковины в каждом из таймов.

Сначала Павлюк не успел убрать руку и Кушниренко с отметки развел по углам кипера и мяч. А в середине второй сорокапятиминутки Цурупин завалил соперника в собственной штрафной в момент, когда тот уже замахнулся, чтобы пробить. Янаков легко обыграл Чеботарева. Победа принесла Полесью 13 очков и подняла на первую ступеньку группы А, Буковина с 1 баллом – последняя.

В еще одной встрече ЛНЗ на выезде одолел Чернигов. Черкасчане вышли вперед в середине первого тайма, а за три минуты до завершения матча поставили точку в поединке. Победа позволила ЛНС набрать 10 очков и возглавить группу Б (Оболонь вторая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей), Чернигов с 4 пунктами – пятый.

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