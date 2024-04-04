Полесье выдало просто катастрофический старт после возобновления сезона УПЛ. Житомиряне потерпели четыре поражения кряду от достаточно проходных соперников – ЛНЗ, Александрии, Оболони и Черноморца. На этом отрезке команда забила всего два гола, пропустив восемь. Половина из них прилетела на выходных в матче с одесситами.

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Тот матч стал первым для нового коуча новичков УПЛ – Сергея Шищенко. Точнее, он стал вторым (тренер дебютировал с Оболонью), но нормальное время на подготовку к игре выпал только перед Черноморцем. Там все могло завершиться значительно лучше, забив Полесье в практически пустые ворота на 33-й минуте, однако в целом вынос оказался заслуженным.

Существует целый комплекс причин, почему житомиряне так сильно сдали после каникул. Во-первых, они перебрали очков в равных матчах осенью – а сейчас недобирают в точно таких же матчах (так называемая регрессия к среднему). Во-вторых, травмировался Макуана, а зимние новички пока не впечатляют. В-третьих, конкретно с Черноморцем состав был несколько экспериментальным – форвард-новичок Ндукве вышел на фланге, а Петряк сыграл впервые за год.

Как правило, такие выскочки (в хорошем смысле) где-то в полуфинале Кубка и завершают. Для Полесья это и так сказка, однако в дебютном сезоне в элите можно заскочить еще дальше – в финал. Команде повезло со жребием. Вместо Шахтера или того же Черноморца она получила Ворсклу.

Полтавчане начали 2024-й год с побед над Вересом и Черноморцем, после чего уступила Александрии. Все три матча выглядели ничейными, а футбол подопечных Сергея Долганского не впечатлял. 3 забитых, 3 пропущенных – это показательно. Тем не менее, "зелено-белые" выглядели дисциплинированно и имели понятную идею футбола.

Ворскла после ухода Виктора Скрипника изменила стиль, перестав прессинговать и почти не отбирая мяч на чужой половине. Вместо контратак в 2-3 передачи коллектив больше работает с мячом, увеличив количество владений с 10+ пасами, хотя эти перепасовки не очень острые. При этом полтавчане демонстрируют хорошую сбалансированность атак и осторожность, что вылилось в меньшее количество низких потерь.

Динамо несколько недооценило эти изменения, едва не поплатившись в предыдущем туре. Ворскла создавала классные моменты на старте встречи, выиграла по ожидаемой остроте и превзошла гранда по касаниям в штрафной. Подопечным Сергея Долганского не повезло с исполнительским мастерством соперника, однако даже разгром со счетом 1:5 заставил уважать седьмую команду УПЛ.

Словом, если Полесье хочет в финал Кубка, то необходимо забыть обо всех своих весенних проблемах и выжать из себя максимум.

Кадровая ситуация

Травмированные: Макуана – Якубу, Чеснаков, Скляр

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – Ворскла

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Танковский, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будковский

Ворскла: Исенко – Крупский, Сантана, Павлюк, Бацула – Челядин, Сиссоко – Кане, Фелипе, Глущенко – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – серия пенальти

Кубковые матчи всегда являются особенными, поэтому прогнозирование результатов в них – дело неблагодарное. Полтавчане выглядят фаворитами пары, учитывая результаты обеих команд, но каким образом удастся достичь победы (или сенсационно вылететь)? В основное время, или в дополнительное? Или может футболисты испугаются и будут тянуть до серии пенальти?

Именно по пенальти Полесье и вышло в полуфинал, выбив на своем пути СК Днепр-1 и Александрию. Сушить игру житомиряне умеют еще со времен Юрия Калитвинцева – и достаточный кадровый потенциал. Ворскла же имеет проблемы как с количеством, так и с конвертацией моментов. Именно поэтому мы поставим на еще одну серию пенальти – ну или же все решит рандомный гол.

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