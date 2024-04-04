Полісся у рамках півфіналу Кубка України 2023/24 зіграє з Ворсклою. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Полісся видало просто катастрофічний старт після відновлення сезону УПЛ. Житомиряни зазнали чотирьох поразок поспіль від досить прохідних суперників – ЛНЗ, Олександрії, Оболоні та Чорноморця. На цьому відрізку команда забила всього два голи, пропустивши вісім. Половина з них прилетіла на вихідних у матчі з одеситами.

Полісся може повернути Цітаішвілі в Україну – Динамо потрібно ухвалювати остаточне рішення щодо чемпіона світу

Той матч став першим для нового коуча новачків УПЛ – Сергія Шищенка. Точніше, він став другим (тренер дебютував з Оболонню), але нормальний час на підготовку до гри випав тільки перед Чорноморцем. Там усе могло завершитись значно краще, забий Полісся у практично порожні ворота на 33-й хвилині, однак в цілому винос виявився заслуженим.

Існує цілий комплекс причин, чому житомиряни так сильно здали після канікул. По-перше, вони перебрали очок у рівних матчах восени – а зараз недобирають у точно таких же матчах (так звана регресія до середнього). По-друге, травмувався Макуана, а зимові новачки поки не вражають. По-третє, конкретно з Чорноморцем склад був дещо експериментальним – форвард-новачок Ндукве вийшов на фланзі, а Петряк зіграв вперше за рік.

Як правило, такі вискочки (у хорошому розумінні) десь у півфіналі Кубка й завершують. Для Полісся це і так казка, однак у дебютному сезоні в еліті можна заскочити ще далі – у фінал. Команді пощастило із жеребом. Замість Шахтаря чи того ж Чорноморця вона отримала Ворсклу.

Полтавці почали 2024-й рік з перемог над Вересом і Чорноморцем, після чого поступилась Олександрії. Усі три матчі виглядали нічийними, а футбол підопічних Сергія Долганського не вражав. 3 забитих, 3 пропущених – це показово. Тим не менш, "зелено-білі" виглядали дисципліновано й мали зрозумілу ідею футболу.

Ворскла після відходу Віктора Скрипника змінила стиль, переставши пресингувати й майже не відбираючи м'яч на чужій половині. Замість контратак у 2-3 передачі колектив більше працює з м'ячем, збільшивши кількість володінь із 10+ пасами, хоча ці перепасовки не дуже гострі. При цьому полтавці демонструють хорошу збалансованість атак і обережність, що вилилось у меншу кількість низьких втрат.

Динамо дещо недооцінило ці зміни, ледь не поплатившись у попередньому турі. Ворскла створювала класні моменти на старті зустрічі, виграла за очікуваною гостротою й перевершила гранда за дотиками у штрафному. Підопічним Сергія Долганського не пощастило з виконавською майстерністю суперника, однак навіть розгром з рахунком 1:5 змусив поважати сьому команду УПЛ.

Словом, якщо Полісся хоче у фінал Кубка, то необхідно забути про всі свої весняні проблеми й вичавити із себе максимум.

Кадрова ситуація

Травмовані: Макуана – Якубу, Чеснаков, Скляр

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Ворскла

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Танковський, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будківський

Ворскла: Ісенко – Крупський, Сантана, Павлюк, Бацула – Челядін, Сіссоко – Кане, Феліпе, Глущенко – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – серія пенальті

Кубкові матчі завжди є особливими, тож прогнозування результатів у них – справа невдячна. Полтавці виглядають фаворитами пари, враховуючи результати обох команд, але яким чином вдасться досягнути перемоги (чи сенсаційно вилетіти)? У основний час, чи у додатковий? Чи може футболісти перелякаються й тягнутимуть до серії пенальті?

Саме по пенальті Полісся й вийшло до півфіналу, вибивши на своєму шляху СК Дніпро-1 і Олександрію. Сушити гру житомиряни вміють ще з часів Юрія Калітвінцева – і достатній кадровий потенціал. Ворскла ж має проблеми як з кількістю, так і з конвертацією моментів. Саме тому ми поставимо на ще одну серію пенальті – ну або ж все вирішить рандомний гол.

Шахтар вийшов у фінал Кубка України, розгромивши Чорноморець – Судаков оформив дубль, віддав асист і забив у стилі Мессі