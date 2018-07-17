Полегенько: Бабич сразу сказал мне, что видит меня футболистом флангов

Защитник Мариуполя Павел Полегенько прокомментировал итоги сборов и свои впечатления от перехода в азовский клуб.

"Для меня это новый этап карьеры. Считаю, сделал хороший выбор, а время покажет, как все будет. Приняли хорошо, многих игроков я знал раньше. В принципе, все наши футболисты знают друг друга.

Матчи Олимпика и Мариуполя будут транслировать телеканалы "Футбол 1/2"

Хорошие вышли сборы, качественные. Имели сложные периоды с большими физическими нагрузками, имели восстановительные дни. Главное, что все время проводили с мячом, все упражнения были игровые.

Еще когда я пришел в команду, Александр Александрович сказал, что видит меня футболистом флангов. На сборах я закрывал разные позиции – на обоих краях защиты и полузащиты, в центре поля, даже крайним центрбэком в схеме с пятью защитниками. Как будет в официальном сезоне – посмотрим.

Все - руководство, тренерский штаб, футболисты, работники клуба - хотят пройти как можно дальше в Лиге Европы. Будем стараться пробиться в группу", – цитирует Полегенько официальный сайт УПЛ.