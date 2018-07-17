Полегенько: Бабич одразу сказав мені, що бачить мене футболістом флангів

Захисник Маріуполя Павло Полегенько прокоментував підсумки зборів та свої враження від переходу в азовський клуб.

"Для мене це новий етап кар’єри. Вважаю, зробив хороший вибір, а час покаже, як усе буде. Прийняли добре, багатьох гравців я знав раніше. В принципі, всі наші футболісти знають один одного.

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Хороші вийшли збори, якісні. Мали складні періоди з великими фізичними навантаженнями, мали відновлювальні дні. Головне, що весь час проводили з м’ячем, усі вправи були ігрові.

Іще коли я прийшов у команду, Олександр Олександрович сказав, що бачить мене футболістом флангів. На зборах я закривав різні позиції – на обох краях захисту й півзахисту, в центрі поля, навіть крайнім центрбеком у схемі з п’ятьма оборонцями. Як буде в офіційному сезоні – побачимо.

Всі – керівництво, тренерський штаб, футболісти, працівники клубу – хочуть пройти якомога далі в Лізі Європи. Будемо намагатися пробитись у групу", – цитує Полегенька офіційний сайт УПЛ.