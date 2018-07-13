toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Матчи Олимпика и Мариуполя будут транслировать телеканалы «Футбол 1/2"

13:59 38 Читати українською
Матчи Олимпика и Мариуполя будут транслировать телеканалы «Футбол 1/2"
Матчи Олимпика и Мариуполя будут транслировать телеканалы «Футбол 1/2"

Олимпик и Мариуполь договорились о трансляции своих домашних матчей.

"Футбол 1/2" будет транслировать домашние матчи Мариуполя в УПЛ и Лиге Европы, сообщает сайт телеканала.

Гримм: Единый ТВ-пул возможен уже с сезона 2019/2020

Также телеканал будет транслировать домашние поединки донецкого Олимпика.

Напомним, что ТК "Футбол" в следующем сезоне будет показывать матчи Шахтера, Ворсклы, Арсенал-Киев, Десны, Александрии, Львова и Черноморца. Игры львовских Карпат покажет телеканал ZIK.

Теги
Мариуполь Мариуполь Олимпик Олимпик Футбол 1 Футбол 2
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Зинченко может усилить Фулхэм
    Англія — 12 июль455 Зинченко может усилить Фулхэм
1
дн
:
1
час
:
27
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук