Матчи Олимпика и Мариуполя будут транслировать телеканалы «Футбол 1/2"

Олимпик и Мариуполь договорились о трансляции своих домашних матчей.

"Футбол 1/2" будет транслировать домашние матчи Мариуполя в УПЛ и Лиге Европы, сообщает сайт телеканала.

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Также телеканал будет транслировать домашние поединки донецкого Олимпика.

Напомним, что ТК "Футбол" в следующем сезоне будет показывать матчи Шахтера, Ворсклы, Арсенал-Киев, Десны, Александрии, Львова и Черноморца. Игры львовских Карпат покажет телеканал ZIK.