"В первом тайме мы показали топ-игру. Во второй половине мы были стабильными и дали отличный бой. Второй гол стал облегчением для всех нас. Мы играли против команды мирового класса, следует просто вспомнить это.

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Хотя это был просто товарищеский матч, это было также и о престиже. Франция не любит проигрывать Германии, я знаю это. После последних поражений мы чувствуем себя хорошо", – приводит слова Фёллера Bayern&Germany.

Напомним, что Германия после увольнения Ханси Флика победила Францию в товарищеской игре. До этого "Манншафт" не могли выиграть на протяжении 5 поединков.

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