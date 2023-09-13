"У першому таймі ми показали топ-гру. У другій половині ми були стабільними та дали чудовий бій. Другий гол став полегшенням для всіх нас. Ми грали проти команди світового класу, слід просто згадати це.

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Хоча це був просто товариський матч, це було також і про престиж. Франція не любить програвати Німеччині, я знаю це. Після останніх поразок ми почуваємо себе добре", – наводить слова Фьоллєра Bayern&Germany.

Нагадаємо, що Німеччина після звільнення Хансі Фліка перемогла Францію в товариській грі. До цього "Манншафт" не могли виграти протягом 5 поєдинків.

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