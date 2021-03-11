"Рома – очень сильная команда. Просмотрели их последние матчи. Уверен, будет большая и интересная игра.

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Постарались подготовиться наилучшим образом. У них очень организованная команда, они очень сильны в своих атаках. Постараемся их нейтрализовать и воплотить в игру свою стратегию, чтобы добиться хорошего результата.

Думаю, в составе Ромы все игроки важны. Не хочу выделять кого-то одного. Мы должны играть против команды, они действительно сильны. Нет смысла сравнивать Рому и Интер. Они совершенно разные. Серия А состоит из сильных команд. К каждой команде мы по-разному готовились.

Относительно критики, которая в последнее время льется в сторону Шахтера... Это нормально – такое часто случается в футболе. Ничего страшного в этом нет. Мы сильные, подготовились, постараемся одержать победу", – сказал Тете в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, первая встреча между украинской и итальянской командами начнется 11 марта в 22:00, ответный матч состоится ровно через неделю.

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