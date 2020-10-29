Гент мог выйти вперед в дебюте поединка, однако Яремчук не сумел переиграть Бауманна с отметки. А вот Бельфодил перед перерывом реализовал пенальти. В начале второй половины Гриллич удвоил преимущество немцев, а Гачинович красивым ударом в девятку сделал счет разгромным. Конкурент Яремчука Кляйндинст отыграл один мяч, однако последнее слово осталось за Хоффенхаймом – точку в матче поставил Баумгартнер.

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Таким чином, Хоффенхайм очолив групу L із 6 пунктами у активі, а Гент з 0 очок замикає турнірну таблицю.