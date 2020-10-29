Гент у домашньому матчі зазнав розгромної поразки від Хоффенхайма у рамках 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Гент – Хоффенхайм.

Гент міг вийти вперед у дебюті поєдинку, проте Яремчук не зумів переграти Бауманна із позначки. А от Бельфоділ перед перервою реалізував пенальті. На початку другої половини Грілліч подвоїв перевагу німців, а Гачіновіч красивим ударом у дев'ятку зробив рахунок розгромним. Конкурент Яремчука Кляйндінст відіграв один м'яч, проте останнє слово залишилось за Хоффенхаймом – крапку в матчі поставив Баумгартнер.

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Таким чином, Хоффенхайм очолив групу L із 6 пунктами у активі, а Гент з 0 очок замикає турнірну таблицю.