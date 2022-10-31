Хавбек збірної Франції Поль Погба ніяк не може вибратися з лазарету після переходу в Ювентус.

Погба днями повернувся до тренувань з Ювентусом після серйозної травми та розпочав підготовку до ЧС-2022. Однак на одному з перших занять француз отримав нове пошкодження, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Нова травма зовсім не страшна. Повідомляють про м'язовий біль у стегні. Але Погба все одно доведеться ще на 10 днів сісти в лазарет. Таким чином лише диво дозволить Полю поїхати на Мундіаль, який стартує 20 листопада.

Погба досі не зіграв за Ювентус жодної хвилини в офіційних матчах після літнього переходу з Манчестер Юнайтед. Якщо підтвердяться найгірші прогнози, то в цьому році він вже не вийде на поле.