Сегодня, 26 октября, английское издание The Sun, ссылаясь на прессу Среднего Востока, сообщило, что полузащитник сборной Франции Поль Погба неожиданно решил завершить карьеру в национальной команде. Причиной такого решения вроде бы стало высказывание президента страны Эммануэля Мокрона об убийстве французского учителя Самюэля Пати, который показал ученикам на уроке свободы слова карикатуру на пророка Мухаммеда. Мокрон назвал преступление "исламским террористическим актом".

Манчестер Юнайтед продлил контракт Погба – за хавбеком охотился Зидан

Сам Погба через несколько часов оставил на своей странице в социальной сети Instagram скриншот публикации The Sun, поверх которого написал: "Неприемлемо. Фейк-ньюс".

"The Sun снова это сделало. Абсолютно на 100% необоснованные новости обо мне ходят повсюду. О вещах, которые я никогда не говорил и о которых даже не думал. Я поражен, зол, шокирован и разочарован тем, что некоторые "медиа" используют меня, чтобы сделать лживые заголовки чувствительной для всей Франции темы и еще приплетают к этому сборную Франции. Я подаю в суд на издателей и распространителей этих фейк-ньюс. The Sun обычно было все равно, но я напомню: некоторые из вас, вероятно, ходили в школу и помнят, как учителя говорили всегда проверять свои источники и не писать, не убедившись. Но эй, кажется, вы сделали это снова, и на этот раз затронули очень серьезную тему. Как не стыдно!" – написал Погба в Instagram.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Челси – Кавани дебютировал, а Лэмпард перехитрил Сульшера