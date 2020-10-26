Сьогодні, 26 жовтня, англійське видання The Sun, посилаючись на пресу Середнього Сходу, повідомило, що півзахисник збірної Франції Поль Погба несподівано вирішив завершити кар'єру у національній команді. Причиною такого рішення буцім-то стало висловлювання президента країни Емманюеля Мокрона щодо вбивства французького вчителя Самюеля Паті, який показав учням на уроці свободи слова карикатуру на пророка Мухаммеда. Мокрон назвав злочин "ісламським терористичним актом".

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Сам Погба за кілька годин залишив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram скріншот публікації The Sun, над яким написав: "Неприйнятно. Фейк-ньюс".

"The Sun знову це зробило. Абсолютно, на 100% необгрунтовані новини про мене ходять всюди. Про речі, які я ніколи не говорив і про які навіть не думав. Я вражений, розлючений, шокований і розчарований тим, що деякі "медіа" використовують мене, щоб зробити брехливі заголовки на чутливій для всієї Франції темі та ще й приплітають до цього збірну Франції. Я подаю в суд на видавців і розповсюджувачів цих фейк-ньюс. The Sun зазвичай було все одно, але я нагадаю: деякі з вас, ймовірно, ходили до школи і пам'ятають, як вчителі казали завжди перевіряти свої джерела і не писати, не впевнившись. Але агов, здається, ви зробили це знову, і цього разу зачепили дуже серйозну тему. Як не соромно!" – написав Погба в Instagram.

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