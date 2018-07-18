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Погба хочет вернуться в Ювентус

09:53 134 Читати українською
Погба хочет вернуться в Ювентус
Поль Погба / фото: ФІФА

Новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба может вернуться в Турин.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба изъявил желание вернуться в Ювентус, сообщает Tuttosport.

Погба: Когда играл в финале ЧМ-2018, думал об отце

По информации издания, француз устал работать под руководством наставника "красных дьяволов" Жозе Моуринью и хочет вернуться в ряды "старой синьоры".

На решение Поля вернуться в Серию А мог повлиять трансфер Криштиану Роналду в Ювентус.

Напомним, Погба перешел в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом 2016 года за 105 млн евро.

Роналду встретился на базе Ювентуса с новыми одноклубникам

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Италия Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса
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