Погба хочет вернуться в Ювентус

Новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба может вернуться в Турин.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба изъявил желание вернуться в Ювентус, сообщает Tuttosport.

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По информации издания, француз устал работать под руководством наставника "красных дьяволов" Жозе Моуринью и хочет вернуться в ряды "старой синьоры".

На решение Поля вернуться в Серию А мог повлиять трансфер Криштиану Роналду в Ювентус.

Напомним, Погба перешел в Манчестер Юнайтед из Ювентуса летом 2016 года за 105 млн евро.

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