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Роналду встретился на базе Ювентуса с новыми одноклубниками

13:30 178 Читати українською
Роналду встретился на базе Ювентуса с новыми одноклубниками
Криштиану Роналду / Фото из соцсетей

Новоиспеченный нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду посетил тренировочную базу клуба.

После официальной презентации Криштиану Роналду игроком Ювентуса, португалец отправился на тренировочную базу клуба.

Ювентус только за день продажи футболок Роналду "отбил" половину стоимости трансфера Криштиану

Во время ознакомления с инфраструктурой клуба, Роналду встретился наставником "старой синьоры" Массимилиано Аллегри партнером по команде Миралема Пьянич и другими представителями команды.

Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

Трансфер Роналду: проиграли все – Реал, Ювентус и сам игрок

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