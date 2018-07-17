Роналду встретился на базе Ювентуса с новыми одноклубниками

Новоиспеченный нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду посетил тренировочную базу клуба.

После официальной презентации Криштиану Роналду игроком Ювентуса, португалец отправился на тренировочную базу клуба.

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Во время ознакомления с инфраструктурой клуба, Роналду встретился наставником "старой синьоры" Массимилиано Аллегри партнером по команде Миралема Пьянич и другими представителями команды.

Напомним, переход Роналду из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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