Манчестер Юнайтед не отпускает Погба в Реал – сам игрок хочет в Мадрид

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стремится перейти в Реал, но манкунианцы не желают отпускать игрока.

Поль Погба имеет большое желание перейти в мадридский Реал. Однако, по информации Marca, Манчестер Юнайтед не хочет отпускать футболиста в Мадрид.

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Погба вернулся к "красным дьяволам" летом 2016 года за рекордные на тот момент 105 млн фунтов и выиграл за это время Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Реал проводит безумную трансферную кампанию, уже объявив о переходах Эдера Милитао, Луки Йовича, Эдена Азара и Ферлана Менди.

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