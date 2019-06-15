Манчестер Юнайтед не відпускає Погба в Реал – сам гравець хоче в Мадрид

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба прагне перейти у Реал, але манкуніанці не бажають відпускати гравця.

Поль Погба має велике бажання перейти у мадридський Реал. Проте, за інформацією Marca, Манчестер Юнайтед не хоче відпускати футболіста в Мадрид.

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Погба повернувся до "червоних дияволів" влітку 2016 року за рекордні на той момент 105 млн фунтів і виграв за цей час Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги та Лігу Європи.

Реал проводить божевільну трансферну кампанію, вже оголосивши про переходи Едера Мілітао, Луки Йовіча, Едена Азара та Ферлана Менді.

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