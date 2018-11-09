Подвиг Роналду стал самым памятным моментом ЧМ-2018 по версии болельщиков

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду победил в голосовании, которое определяло момент чемпионата мира-2018, который запомнился болельщикам больше всего.

Хет-трик Роналду в ворота сборной Испании в первом туре группового этапа ЧМ-2018 набрал ровно 50% голосов фанатов, сообщает пресс-служба ФИФА.

Роналду забил невероятный дебютный гол за Ювентус в Лиге чемпионов

Второе место занял победный гол полузащитника сборной Германии Тони Крооса в ворота шведов в матче группового этапа (2:1), забитый на 5-й компенсированной минуте (24%).

Третье место у форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани, чьи два гола в матче 1/8 финала против Португалии (2:1) выбили команду Роналду турнира (19%).

Герреро не смог приостановить дисквалификацию за употребление кокаина

Четвертое место с 9% голосов занял перуанский нападающий Хосе Паоло Герреро, забивший гол и отдавший результативную передачу в матче последнего тура группового этапа против Австралии (2:0). Эта победа стала для перуанцев единственной на турнире и не позволила пробиться в плей-офф.