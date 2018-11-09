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Подвиг Роналду став найпам'ятнішим моментом ЧС-2018 за версією вболівальників

11:42 1089 Читать на русском
Подвиг Роналду став найпам'ятнішим моментом ЧС-2018 за версією вболівальників
Крішітану Роналду / фото: ФІФА

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду переміг в голосуванні, яке визначало який момент чемпіонату світу-2018 запам'ятався уболівальникам найбільше.

Хет-трик Роналду у ворота збірної Іспанії в першому турі групового етапу ЧС-2018 набрав рівно 50% голосів фанатів, повідомляє прес-служба ФІФА.

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Друге місце зайняв переможний гол півзахисника збірної Німеччини Тоні Крооса в ворота шведів в матчі групового етапу (2:1), забитий на 5-й компенсованій хвилині (24%).

Третє місце у форварда збірної Уругваю Едінсона Кавані, чиї два голи в матчі 1/8 фіналу проти Португалії (2:1) вибили команду Роналду з турніру (19%).

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Четверте місце з 9% голосів зайняв перуанський нападник Хосе Паоло Герреро, який забив гол і віддав результативну передачу в матчі останнього туру групового етапу проти Австралії (2:0). Ця перемога стала для перуанців єдиною на турнірі і не дозволила пробитися в плей-офф.

ЧС 20181 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду ЧС 2018 Португалія - Іспанія Паоло Ґерреро Паоло Ґерреро Едінсон Кавані Едінсон Кавані Тоні Кроос Тоні Кроос
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