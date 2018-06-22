Португалія – Іспанія – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Збірна Іспанії у матчі 1-го туру чемпіонату світу у групі В розписала феєричну нічию з Португалією (3:3). До вашої уваги відео голів та огляд матчу.

В матчі 1 туру ЧС-2018 Португалія – Іспанія у групі B Кріштіану Роналду відкрив рахунок вже на 4 хвилині поєдинку.

Португалія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Лідер португальців заробив пенальті – одноклубник Кріштіану Начо сфолив у власному штрафному майданчику і арбітр без вагань вказав на "позначку". Сам Роналду впевнено виконав вирок рефері, розвівши м'яч та Де Хеа по різних кутах.

ЧС-2018 Португалія – Іспанія: Роналду оформив дубль – феєрія у перші 45 хвилин

На 24-й хвилині Іспанія зрівняла рахунок. Дієго Коста фактично самотужки розібрався з захистом чемпіонів Європи та ударом у нижній кут пробив Патрісіу.

На 44-й хвилині Португалія знову вийшла вперед – Роналду оформив дубль. Варто відзначити кричущу помилку Давіда Де Хеа, який не зумів відбити м'яч, що летів просто у голкіпера.

В дебюті другого тайму свій дубль оформив і Дієго Коста. На 55-й хвилині після розіграшу штрафного удару форвард переправив м'яч вже у порожні ворота португальців.

Практично одразу ж Начо вивів Іспанію вперед феноменальним ударом з ходу. М'яч від стійки влетів у ворота. Цей гол претендуватиме на звання найкращого на ЧС-2018.

Проте підопічні Єрро не втримали перемогу – неймовірний Роналду класним ударом зі штрафного врятував нічию для Португалії.

Огляд матчу: Відео видалено на прохання правовласника