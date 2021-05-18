"Подозрительный" шедевр Кавани в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1
Манчестер Юнайтед и Фулхэм расписали ничью в 37 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Кавани открыл счет сумасшедшим парашютом с 35 метров, однако есть вопрос к арбитрам. Гол легитимный только в случае касания Бруну, который в повторах рассмотреть очень непросто. Если же ассистентом выступил Де Хеа, то мяч нужно было отменять. Официальная версия АПЛ – касание Бруну было, поэтому давить на арбитров не стоит.
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Гол несколько расслабил Манчестер Юнайтед и добавил смелости Фулхэму. Гостям удалось вырвать престижное очко на 76-й минуте. Брайана забыли накрыть на дальней штанге, и тот без проблем расстрелял ворота головой – 1:1.