"У меня забрали мечту той несправедливостью. Выиграли Кубок УЕФА, давали медали. Ну я ее не надел, так как считал, что не заслужил. Пришли в раздевалку, там одному бразильцу не досталось медали. Администратор Дамир подошел ко мне, вырвал медаль из рук и пошел отдал ему.

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Бразильцы – нормальные люди, они ни в чем не виноваты, тоже хотели играть в футбол, просто так получилось, наверное. Почему именно у меня забрали медаль? Против Луческу они не пойдут, иначе выгонят. Луческу был всем в Шахтере", – рассказал Кравченко в эфире Youtube-канала Бомбардир.

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