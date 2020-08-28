"Підійшов і вирвав медаль з рук, бо бразильцю не дісталося": екс-хавбек Шахтаря Кравченко – про втрачену мрію
Колишній півзахисник "гірників" Костянтин Кравченко пригадав нетиповий епізоді після фіналу Кубка УЄФА 2008/09 проти бременського Вердера.
"У мене забрали мрію тією несправедливістю. Виграли Кубок УЄФА, давали медалі. Ну я її не одягнув, бо вважав, що не заслужив. Прийшли в роздягальню, там одному бразильцю не дісталося медалі. Адміністратор Дамір підійшов до мене, вирвав медаль з рук і пішов віддав йому.
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Бразильці – нормальні люди, вони ні в чому не винні, теж хотіли грати у футбол, просто так вийшло, мабуть. Чому саме в мене забрали медаль? Проти Луческу вони не підуть, інакше виженуть. Луческу був всім у Шахтарі", – розповів Кравченко в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.
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