"Бразильцы у нас цари были, а остальные все – так, на подносе. За каждый момент Луческу трусился за них. Нам лучше было язык за зубами держать, чем что-то говорить. Что-то не то скажешь – в дубль.

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С Ахметовым виделся один раз. Позвонил, попросил о встрече. Встретились, я тогда не играл. Уже насмотрелся на эту всю несправедливость: ты тренируешся, пашешь-пашешь, смотришь на этих бразильцев, которые то тренируются, то не тренируются, а потом в составе.

Я попросился, чтобы мне дали шанс. Ахметов меня выслушал, высказал свою точку зрения. Встреча продолжалась около получаса. Мне дали шанс, я показал себя. Месяц поиграл, и Луческу увидел конкуренцию для бразильцев. Он все делал для того, чтобы я не играл. Все результаты Шахтера – больше заслуга Рената Леонидовича, чем Луческу", – сказал Кравченко в интервью ютуб-каналу Бомбардир.

Напомним, Константин Кравченко выступал в футболке Шахтера с 2008 по 2012 годы. За это время хавбек успел провести 38 матчей, забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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