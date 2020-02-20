Подолье организует встречу с фанатами, которые возмущены трансфером игрока с опытом выступлений в России

Второлиговое Подолье пытается успокоить фанатов, которые были не в восторге от подписания голкипера Олега Чуваева.

"Команда неполноценная без болельщиков, болельщики не могут существовать без команды, поэтому мы должны слушать друг друга и уважать мнение друг друга.

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Пожалуй, пора встретиться и обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг подписания контракта с опытным голкипером Олегом Чуваевым. Мы против разного рода спекуляций, провокаций и домыслов, а за открытый и конкретный диалог, который позволит найти консенсус и решить неприятную ситуацию", – подчеркнуто в заявлении Подолья на своем официальном сайте.

Чуваев присоединился к шестой команде Второй лиги несколько дней назад. Ранее он выступал за Зарю и Севастополь, однако поклонников хмельницкого клуба беспокоила другая часть карьеры 32-летнего вратаря. В сезонах 2014/15 и 2015/16 игрок защищал цвета российских клубов – сначала Химика (Дзержинск), а затем Томи (Томск).

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