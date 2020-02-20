Поділля організує зустріч з фанатами, які обурені трансфером гравця з досвідом виступів у Росії

Друголігове Поділля намагається заспокоїти фанатів, які були не в захваті від підписання голкіпера Олега Чуваєва.

"Команда неповноцінна без вболівальників, вболівальники не можуть існувати без команди, тому ми маємо слухати один одного і поважати думку один одного.

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Мабуть, настав час зустрітися і обговорити ситуацію, яка склалась навколо підписання контракту з досвідченим голкіпером Олегом Чуваєвим. Ми проти різного роду спекуляцій, провокацій та домислів, а за відкритий та конкретний діалог, який дасть змогу знайти консенсус та владнати неприємну ситуацію", – підкреслено в заяві Поділля на своєму офіційному сайті.

Чуваєв приєднався до шостої команди Другої ліги кілька днів тому. Раніше він виступав за Зорю та Севастополь, однак прихильників хмельницького клубу турбувала інша частина кар'єри 32-річного воротаря. У сезонах 2014/15 та 2015/16 гравець захищав кольори російських клубів – спочатку Хіміка (Дзержинськ), а потім Томі (Томськ).

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