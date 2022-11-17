Иордания – Испания 1:3

Голы: Аль-Дардур, 90+2 – Фати, 13, Гави, 56, Нико Уильямс, 84

Португалия – Нигерия 4:0

Голы: Фернандеш, 9, 35 (с пенальти), Рамуш, 82, Мариу, 84

Гана – Швейцария 2:0

Голы: Салису, 70, Семенё, 74

Япония – Канада 1:2

Голы: Сома – Витория, 21, Каваллини, 90+5 (с пенальти)

Марокко – Грузия 3:0

Голы: Эн-Несири, 5, Зиеш, 29, Буфал, 72 (с пенальти)

Испания сыграла последний перед ЧМ-2022 контрольный матч. Как отметили журналисты AS, лучшая новость заключается не в том, что команда Луиса Энрике победила, а в том, что ни одни игрок не получил травму. К слову, травмированного Гайя на левом фланге обороны в этой встрече подменил Лапорт. В столице Иордании всю разницу на поле сделали игроки Барселоны – после голов Фати и Гави Энрике произвел ряд замен, которые не повлияли на результат. Но в компенсированное время Испания всё же пропустила.

Неймар назвал топ-5 фаворитов ЧМ-2022 и бросил вызов Месси

***

Хаким Зиеш не получает большого количества игрового времени в Челси, но восхищает своей игрой в матчах за сборную Марокко. В контрольной встрече с Грузией вингер сумел забить со своей половины поля. На 29-й минуте Хаким заметил, как вратарь Валенсии Гиорги Мамардашвили вышел далеко из ворот, и забросил ему мяч за шиворот. В итоге марокканцы победили со счётом 3:0. Они должны быть довольны результатами генеральной репетиции первого матча чемпионата мира против сборной Хорватии.

Подготовка к ЧМ-2022: 29-летний дебютант сборной Германии спас Флика от позора